Вышла новая версия сайта социального беттинга Tiporbet

У сайта социального беттинга Tiporbet появились обновления. Теперь игроки могут участвовать в рейтинге, а также бороться за денежный приз либо испытать ту или иную стратегию ставок на спорт.

Несмотря на то что пользование всеми возможностями сервиса бесплатное, он позволяет выиграть реальные деньги.

Также прогнозистам будет доступна вся статистика матчей. При этом игроки получат возможность ставить не только ординары, но и экспрессы, позволяющие быстро увеличить виртуальный банк.

Каждый пользователь получит право на один аккаунт, при этом Tiporbet будет вести борьбу с мультиаккаунтингом, что уравняет шансы всех игроков.