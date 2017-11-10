Согласно котировкам Швед поможет «Химкам» победить «Басконию» в Евролиге

10 ноября состоится матч 6-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Химками» и «Басконией». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Химкам» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.40. Шансы испанского клуба оценены в 3.74, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.0.



Ставку на победу «Басконии» с учётом ОТ можно сделать за 3.60, а на победу «Химок» — за 1.36 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 166,5 очка — 1.87, а на ТМ 166,5 очка — 1.87.

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