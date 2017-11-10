Эксперты: Ярмоленко не забьёт Словакии, но сборная Украины должна победить

10 ноября в товарищеском матче встретятся сборные Украины и Словакии. Начало — в 21:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Словакии за 4.10. Шансы Украины на победу оценены коэффициентом 2.02. Поставить на ничью можно за 3.28.



Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.57, а на ТМ 2,5 гола — за 1.57 (см. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.07. Коэффициент на гол Андрея Ярмоленко — 2.50.

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