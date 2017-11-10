Соглашение РФС с БК «Фонбет» рассчитано на пять лет

Соглашение Российского футбольного союза с букмекерской конторой «Фонбет» рассчитано на пять лет. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании Александр Парамонов.

«Данное соглашение расчитано на срок пять лет. Это самое масштабное соглашение между букмекерскими конторами и спортивными федерациями. Это соглашение помимо всего прочего включает в себя благотворительный проект, о котором будет рассказано чуть позже. Он будет запущен вместе с РФС. На предстоящий матч мы предоставили бесплатные билеты детям с ограниченными возможностями. Также взяли на себя питание и транспорт, чтобы детям было комфортно. Большинство контор работает с клубами, мы же решили поддержать сборную, потому что это лицо нашей страны. Это соглашение — ставка на победу. От него будет выгодно всем», — передаёт слова Парамонова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Мы очень рады этому сотрудничеству. БК „Фонбет“ — один из лидеров своей отрасли. Как сказал мой коллега, проект очень разносторонний. И очень рад, что сотрудничество рассчитано на долгий срок. Надеемся, что вместе мы сделаем наш футбол ещё популярнее», — отметил генеральный директор РФС Александр Алаев.