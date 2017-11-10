Комиссар MLS выступил за легализацию ставок на спорт в США

Дон Гарбер, комиссар Высшей лиги футбола Северной Америки (MLS), выразил свою поддержку широкой легализации ставок на спорт в США.

«В Англии вы можете сделать любую ставку даже на стадионе. Азартные игры, ставки на матчи являются частью ДНК футбола по всему миру. Я большой сторонник того, что это произойдёт», — цитирует Гарбера Yahoo!..

Ставки на спорт в настоящее время являются законными только в Неваде, хотя Нью-Джерси уже подал иск, который может привести к тому, что другие штаты введут регулируемую систему.

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