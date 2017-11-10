Игроки не смогут переводить деньги на счета нелегальных операторов азартных игр

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О лотереях» и ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» принят Госдумой во втором чтении.



Проект закона направлен на ограничение кредитными организациями, платёжными агентами переводов и приёма денежных средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства РФ.



На подобные кредитные организации возлагается обязанность отказать в проведении операций по переводу и приёму денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по трансграничному переводу денежных средств по поручению физического лица в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства РФ.



Согласно законопроекту, банкам запретят переводить деньги граждан России в адрес иностранных компаний и людей, замеченных в организации азартных игр, вопреки российскому законодательству.

Инициатором законопроекта выступило правительство РФ.