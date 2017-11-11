Дания — Ирландия: эксперты оценили шансы команд в первом стыковом матче

11 ноября в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 встретятся сборные Дании и Ирландии. Начало — в 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Дании за 1.76. Шансы Ирландии на победу оценены коэффициентом 5.90. Поставить на ничью можно за 3.46.



Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.65, а на ТМ 2,5 гола — за 1.54 (см. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.35.



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