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Дания — Ирландия: эксперты оценили шансы команд в первом стыковом матче

Ставки

11 ноября в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2018 встретятся сборные Дании и Ирландии. Начало — в 22:45 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Дании за 1.76. Шансы Ирландии на победу оценены коэффициентом 5.90. Поставить на ничью можно за 3.46.

Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.65, а на ТМ 2,5 гола — за 1.54 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.35.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Дании - Футбол Сборная Ирландии — Футбол коэффициенты
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