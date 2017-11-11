Россия — Аргентина: прогноз на матч от Игоря Гамулы

Известный специалист, эксперт «Чемпионата» Игорь Гамула сделал прогноз на товарищеский матч Россия — Аргентина, который состоится 11 ноября в Москве.

Ставка: победа России за 5.15 (см. все коэффициенты на матч).

«Играем с одной из сильнейших команд планеты, поэтому сегодняшняя встреча будет определять готовность сборной России к чемпионату мира и покажет наши возможности. Матч со сборной Аргентины – это как лакмусовая бумажка. Все слабые и сильные стороны нашей сборной должны проявиться. Эта игра покажет, на что мы способны, что мы умеем и как будем выступать в дальнейшем.

«Лужники» будут забиты до отказа. Если мы будем хорошо играть, двигаться, то и болеть будут соответственно: неистово переживать за нашу сборную. А если, не дай бог, с первых минут провалимся, то будет тишина, будут болеть за Месси и его компанию.

Думаю, игра будет интересной и даст ответы на все наши вопросы. Хотелось бы, чтобы мы на оптимистичной ноте ушли на зимние каникулы и готовились к весне с самыми приятными впечатлениями. Ставлю на Россию — 2:0», — отметил Гамула.