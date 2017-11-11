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Дания — Ирландия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 8.00

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Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на первый стыковой матч квалификации ЧМ-2018, в котором 11 ноября встретятся сборные Дании и Ирландии. Начало — в 22:45 мск.

Ставка: ничья 1:1 за 8.00 (см. все коэффициенты).

«В четырёх последних матчах с Данией у Ирландии две ничьи и две победы, так что шансы у зелёных есть. Обычно первые матчи получаются нерезультативными, но у Дании есть Эриксен, а у Ирландии — стандарты. Ставлю на 1:1», — сказал Сэвидж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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