Дания — Ирландия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 8.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на первый стыковой матч квалификации ЧМ-2018, в котором 11 ноября встретятся сборные Дании и Ирландии. Начало — в 22:45 мск.

Ставка: ничья 1:1 за 8.00 (см. все коэффициенты).



«В четырёх последних матчах с Данией у Ирландии две ничьи и две победы, так что шансы у зелёных есть. Обычно первые матчи получаются нерезультативными, но у Дании есть Эриксен, а у Ирландии — стандарты. Ставлю на 1:1», — сказал Сэвидж.