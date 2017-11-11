Более 1,5 тыс. сайтов с азартными играми уже заблокировано в России в ноябре

Роскомнадзор заблокировал 1526 сайтов с азартными играми за первую неделю ноября, сообщает Betting Business Russia на основании реестра сайта Rublacklist.

Среди заблокированных сайтов наибольшее количество «зеркал» у бренда БК Fonbet — 204 домена.

За этот же период Роскомнадзор заблокировал 634 сайта с онлайн-казино, онлайн-лотереями и покер-румами.

Реестр заблокированных доменов также пополнили 83 сайта, размещающих информацию о нелегальных букмекерских конторах, казино, игровых автоматах и тотализаторах.

