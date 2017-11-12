Федерер легко выиграет Итоговый турнир АТР, считают аналитики

Букмекеры оценили шансы участников Итогового турнира АТР, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября.

Явным фаворитом считается Роджер Федерер, поставить на которого предлагается с коэффициентом 1.65. Следом идут Рафаэль Надаль (4.30) и Александр Зверев (8.50) (см. все коэффициенты).

Ниже оценены шансы Марина Чилича, Григора Димитрова (по 13.0), Джека Сока, Давида Гоффена (по 23.0) и Доминика Тима (25.0).

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