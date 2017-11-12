Робби Сэвидж: интриги в матче Швейцария — Северная Ирландия не будет

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на ответный стыковой матч квалификации ЧМ-2018, в котором 12 ноября встретятся сборные Швейцарии и Северной Ирландии. Начало — в 22:45 мск.



Ставка: победа Швейцарии всухую за 2.30 (см. все коэффициенты).



«В первом матче победила Швейцария — 1:0. Швейцария в 11 последних официальных матчах одержала 10 побед, а сборная Северной Ирландии слабо играет первым номером, тем более на выезде. Швейцария просто сильнее, интриги не будет», — сказал Сэвидж.