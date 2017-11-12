Bet365 вернул лидерство на итальянском букмекерском рынке по объёму доходов

Оператор онлайн-азартных игр Bet365 вернул лидерство на итальянском букмекерском рынке, обойдя Planetwin365.



Цифры, опубликованные на этой неделе итальянским информационным агентством Agimeg.it, показывают, что бренд Planetwin365 группы SKS365 сохранил свой статус в качестве самого популярного оператора онлайн-ставок на спорт в Италии в октябре. Доля Planetwin365 в прошлом месяце от общего оборота рынка составила 16,3% из примерно 561 млн евро, а Bet365 занял второе место с 14,5%.



Однако с точки зрения доходов от ставок Bet365 стал бесспорным лидером с поразительным показателем в 29,45% от общей суммы в 72,2 млн евро, произведенной итальянскими лицензированными онлайн-операторами в октябре. Planetwin365 стал вторым с 9,6%.