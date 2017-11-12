Аналитики: Овечкин и Кузнецов помогут «Вашингтону» победить «Эдмонтон» в НХЛ

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» (за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов) и «Эдмонтон Ойлерз». Начало — в 3:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.14. Шансы «Эдмонтона» оценены в 3.08. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.94.



Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 1.71, а на победу «Эдмонтона» — за 2.13 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.98, на ТМ 5,5 шайбы — 1.93. Овечкин (1.55) и Кузнецов (1.60) должны набрать очки.