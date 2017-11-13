БК «Олимп» заключила соглашение с «Ахмат-Ареной» до конца сезона

БК «Олимп» и главный стадион Чеченской республики «Ахмат-Арена» заключили партнёрское соглашение до окончания сезона 2017/2018.

По условиям соглашения, логотип компании, а также адрес официального сайта букмекера будут демонстрироваться на LED-панелях и трансляционных экранах стадиона во время проведения «Ахматом» домашних игр в российской Премьер-лиге.

«Как и букмекерская контора «Олимп», руководство главной спортивной арены Чеченской Республики выразило искреннюю заинтересованность в партнерстве. В свою очередь для нас большая честь, что из всех букмекеров, изъявивших желание получить рекламные опции, выбор был сделан в нашу пользу. Нам важно было получить возможность широко заявить о себе в Чеченской республике», — цитирует пресс-службу БК «Олимп» «Рейтинг букмекеров».

