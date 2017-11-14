Две ставки Робби Сэвиджа на товарищеский матч Англия — Бразилия

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия. Встреча состоится 14 ноября, начало — в 23:00 мск.



Ставка: результативная ничья за 5.00, гол Габриэла Жезуса за 2.50 (см. все коэффициенты).



«Сборная Англии ни разу не проигрывала на «Уэмбли» при Саутгейте. Но попробуйте угадать имя последнего вратаря «львов», отстоявшего на ноль с Бразилией. Это Питер Шилтон и 1984 год! Поэтому поставлю на результативную ничью плюс возьму гол Жезуса», — сказал Сэвидж.



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