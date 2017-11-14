Букмекеры: Манчини — в тройке фаворитов на пост нового тренера сборной Италии

Накануне СМИ сообщили, что главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура готов уйти в отставку, но только в том случае, если получит компенсацию. Контракт 69-летнего специалиста истекает летом 2018 года, но тренер может быть уволен в ближайшие дни.

Букмекеры считают главным претендентом на пост сменщика Вентуры экс-наставника «Баварии» Карло Анчелотти (3.50). Следом идут рулевой «Челси» Антонио Конте (6.00) и главный тренер «Зенита» Роберто Манчини (7.00) (см. все коэффициенты).

За пределами тройки находятся наставник «Наполи» Маурицио Сарри и главный тренер молодёжной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо (по 8.00).

Итальянская команда не смогла пробиться на мундиаль, проиграв по сумме двух встреч сборной Швеции со счётом 0:1. Итальянцы не выступят на чемпионате мира впервые с 1958 года.

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