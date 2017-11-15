Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Црвену Звезду» в Сербии

15 ноября состоится матч 7-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Црвеной Звездой» и ЦСКА. Начало — в 21:00 мск.



Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу россиян в основное время за 1.28. Шансы сербского клуба оценены в 4.90, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 17.0.



Ставку на победу «Црвены Звезды» с учётом ОТ можно сделать за 4.60, а на победу ЦСКА — за 1.25 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 167,5 очка — 1.87, а на ТМ 167,5 очка — 1.87.



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