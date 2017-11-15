В Иллинойсе отложили обсуждение вопроса о легализации онлайн-покера и казино

Власти штата Иллинойс не смогли вынести окончательное решение по законопроекту о легализации онлайн-покера, казино и фэнтези-спорта. Обсуждение законопроекта отложено до начала следующего года.

Законопроект предполагает создание отделов по вопросам лицензирования, регулирования и налогообложения онлайн-покера, казино и фэнтези-спорта. При этом каждый оператор будет ограничен использованием не более двух брендов.

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