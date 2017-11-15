«Детройт Ред Уингз» — «Калгари Флэймз»: прогноз «Чемпионата» на матч НХЛ

Журналист «Чемпионата» Александр Служаков предложил вариант ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Калгари Флэймз».

Ставка: тотал меньше 5,5 шайбы за 2.03 (см. все коэффициенты на матч)

«Не так давно команды встречались в Калгари, и там „Флэймз“ расправились с соперником — 6:3. Вообще, в последних встречах нападение канадского клуба самое огненное в лиге: 20 шайб за 4 встречи. И дела у „Калгари“ идут хорошо — 5 побед в 6 матчах.

У «Детройта» всё не так плохо, как многие ожидали. При этом сильно удивлюсь, если «красные крылья» будут бороться за плей-офф. В то же время команда Джеффа Блэшилла умеет неплохо обороняться. «Детройт» понимает, что не стоит включаться в догонялки в матче с «Калгари». Это бесполезно. Нужно попытаться связать соперника.

На мой взгляд, «Калгари» в этой встрече не дотянет до своей нормы последних матчей. Всё-таки после 7 шайб в ворота самого «Сент-Луиса» нужна пауза. У «Детройта» же не такая мощная атака. Хозяева постараются вырваться вперёд и сыграть на удержание счёта. Так что в этом матче предпочёл бы ставить на тотал меньше 5,5 шайбы".

Старт встречи — 16 ноября в 03:30 мск.