Доля международных операторов на рынке азартных игр в Швеции достигла 25%

Зарегистрированные на международном уровне операторы онлайн-азартных игр контролируют четверть от общего рынка азартных игр в Швеции.



Цифры, опубликованные на этой неделе регулирующим органом Lotteriinspektionen, показывают, что общий объём игорного рынка Швеции составил 16,5 млрд шведских крон ($ 1,95 млрд) за первые девять месяцев 2017 года, что примерно на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.



Однако доля шведских лицензированных операторов — 12,5 млрд шведских крон — осталась практически неизменной в годовом исчислении, в то время как операторы онлайн-азартных игр, не владеющие шведской лицензией на игры, то есть все, кроме государственной монополии Svenska Spel, увеличили свою долю на 11% в годовом исчислении.



Svenska Spel сообщила, что общий объём продаж в годовом исчислении снизился на 1% Это снижение полностью связано с наземными операциями, которые упали на 5% до 4,9 млрд шведских крон, а онлайн-операции улучшились на 15% до отметки в 1,6 млрд шведских крон.