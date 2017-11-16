Букмекеры считают «Ливерпуль» главным претендентом на игрока «Барсы» Маскерано

Полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Главным претендентом на Маскерано букмекеры считают «Ливерпуль» (2.50), за который аргентинец выступал с 2007 по 2010 год. С коэффициентом 1.50 предлагается поставить на то, что 33-летний игрок останется в каталонском клубе (см. все коэффициенты).

Следом в списке претендентов на Маскерано идут «Ювентус» (17.0) и «ПСЖ» (19.0).

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