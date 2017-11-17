Доминик Тим — Давид Гоффен: Анна Чакветадзе ставит на победителя

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Доминик Тим (Австрия) — Давид Гоффен (Бельгия) в 3-м туре группового этапа итогового турнира ATP.

Ставка: победа Гоффена за 2.09 (см. все коэффициенты)

«Матч за выход в полуфинал, за право сразиться с Роджером Федерером. Честно говоря, выбор здесь ещё тот. Тим давно не показывает лучшей игры. Даже победа над Карреньо-Бустой была чересчур натужной, хотя испанец особенно и не готовился играть в Лондоне. Гоффен вообще развалился в матче с Димитровым, взял всего несколько геймов. Наверное, это можно списать на не лучшее физическое состояние после матча с Надалем, да и эмоции тогда же были потрачены.



Обращу внимание на то, что у Гоффена серьёзный перевес в личных встречах — 7:3. При этом австриец побеждал дважды на грунте, а ещё в одном матче бельгиец просто снялся. На быстрых покрытиях перевес у Гоффена над Тимом имеется, он значительный. И, наверное, форма у Давида сейчас получше.



Я всё-таки ставлю в этой встрече на Гоффена. Должен он собраться после провала в прошлом матче. Тим сейчас не готов обыгрывать таких соперников, как мне кажется. Потерял он свою игру к концу сезона», — отметила Анна Чакветадзе.

Старт матча — 17 ноября в 17:00 мск.