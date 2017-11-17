Букмекер: россияне активнее ставят на матчи «Реала», чем на «Зенит» и «Спартак»

Российские игроки делают самые крупные ставки на матчи мадридского «Реала», утверждают в компании Parimatch.



«По статистике специалистов больше всего ставок россияне делают на «Реал Мадрид». Второе и третье места соответственно у «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». А вот отечественные «Зенит» и ЦСКА замыкают первую пятёрку. В топ-10 по количеству ставок из российских команд также входят «Спартак» и «Арсенал».

Что касается размеров ставок, то здесь ситуация несколько иная. Самые высокие прогнозы россияне делают на «Реал Мадрид», следом за ним идёт «Зенит», а замыкает тройку лидеров московский «Спартак». Также фанаты активно «голосуют рублём» за ЦСКА, «Локомотив Москва» и «Краснодар», — цитирует пресс-службу Parimatch Betting Business Russia.