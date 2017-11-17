БК “Бинго-Бум” запускает проект “Ответственная игра”

БК “Бинго-Бум” проанонсировала программу «Ответственная игра», приоритетной целью которой является продвижение правильного восприятия и ответственного отношения к заключению пари.



«Мы уверены в том, что заключение пари должно рассматриваться исключительно в контексте досуга и развлечений, а не как способ дохода. Большинство людей воспринимают процесс заключения пари как хобби и тратят только изначально запланированную сумму, не выходя при этом за рамки выделенного бюджета. Однако, у некоторых игроков все же возникают сложности. Программа позволит сформировать правильное понимание сути ставок и оградить клиентов от незапланированных денежных трат. В рамках проекта будет представлен ряд нововведений, среди которых партнерство с центром психологической помощи, горячая линия, а также сервисы самоблокировки и самоограничения игрока», — отметили в пресс-службе компании.



“Главной целью запуска этого проекта является распространение информации и продвижение правильного отношения к заключению пари. Сейчас букмекерство активно развивается, качество сервиса растет, а такое направление как ответственная игра отсутствует. Мы и ранее не раз обращали внимание на важность данной темы для российского рынка: поднимали обсуждение в СМИ, среди букмекеров в рамках СРО, я выступал с докладом на Russian Gaming Week”, — рассказал президент БК “Бинго-Бум” Константин Макаров.

