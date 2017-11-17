«Штутгарт» — «Боруссия» (Дортмунд): прогноз «Чемпионата» на матч Бундеслиги

Журналист «Чемпионата» Александр Служаков подготовил ставку на матч 12-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» — «Боруссия» (Дортмунд).

Ставка: победа «Боруссии» за 1.8 (см. все коэффициенты)

«История довольно любопытная. „Штутгарт“ в нынешнем сезоне великолепен дома — 13 очков в 5 встречах. На выезде картина ужасающая, но сегодня швабы играют на „Мерседес-Бенц-Арене“. Правда, все эти классные матчи команда Вольфа проводила с соперниками, которые либо на выезде плохи, либо просто являются аутсайдерами.

«Боруссия» была безоговорочным лидером, но за последнее время скатилась на третью строчку. Но вечно так продолжаться не может. Уровень состава всё-таки гораздо выше, чем у того же «Штутгарта». Перед этой встречей был отстранён Пьер-Эмерик Обамейянг за нарушение дисциплины. Но, возможно, это даже пойдёт на пользу команде. Габонец в последнее время почти не забивал, только губил моменты. Сейчас же каждый из игроков «Боруссии» будет нести большую ответственность.

Исторически Дортмунд великолепно играет в Штутгарте. И сейчас самое время чёрно-жёлтым взяться за дело и обыграть крепких швабов, которым пора дома проиграть. Всё-таки все предыдущие соперники красно-белых были заметно слабее «Боруссии».

Старт встречи — 17 ноября в 22:30 мск