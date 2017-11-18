Ставка Валерия Карпина на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 13.0

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин сделал прогноз на центральный матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак», который состоится 18 ноября.

Ставки: ничья за 3.46, точный счёт 2:2 за 13.0 (см. все коэффициенты на матч).

«Быки» пока не очень удачно играют с топ-командами РФПЛ. Не обыграли «Зенит», «Спартак», «Локомотив». Это не лучшие результаты для команды, которая на что-то претендует.



После перерыва на сборные всегда сложно рассуждать. Не совсем понятно, кто в каком состоянии вернулся. Но я думаю, что забьют и краснодарцы, и спартаковцы. Будет результативная ничья 2:2", — отметил Карпин.

Старт встречи — 18 ноября в 16:30 мск.