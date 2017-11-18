40 игроков и сотрудников французских клубов дисквалифицированы за ставки

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) вынесла наказания за несоблюдение запрета на ставки на соревнования, организованные LFP.



За участие в этих мероприятиях санкции применены к 40 футболистам и сотрудникам различных французских клубов. Все участники были дисквалифицированы на 2-3 матча и оштрафованы на сумму от € 150 до € 1 тыс.

Среди прочих наказаны были Алеге Алексис Эланди («Нант»), Пол Александр Кашар («Тулуза»), Самир Черги («Осер»), Дерик Осей Яу («Тулуза»), Джастин Тайт («Метц»), Августин Бангура («Сент-Этьен»), Себастьен Саллес-Ламонж («Ренн»), Гаэтан Пуссан («Бордо»), Поль Фаржас («Тулуза»), Кевин Бериго («Монпелье»).