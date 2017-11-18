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Букмекер предложил себя на пост главного тренера сборной Ирландии

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Букмекерская компания Paddy Power составила необычную линию на следующего главного тренера сборной Ирландии.

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил после поражения своей команды в ответном стыковом матче квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Дании отметил, что не планирует подавать в отставку, но букмекер считает фаворитами на пост Роя Кина (2.75), Сэма Эллардайса (5.00) и Мика Маккарти (11.0).

Букмекер предложил также свою кандидатуру и оценил вероятность этого назначения в 5001.0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Ирландии — Футбол Рой Кин Сэм Эллардайс Paddy Power коэффициенты
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