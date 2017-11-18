Букмекер предложил себя на пост главного тренера сборной Ирландии

Букмекерская компания Paddy Power составила необычную линию на следующего главного тренера сборной Ирландии.

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил после поражения своей команды в ответном стыковом матче квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Дании отметил, что не планирует подавать в отставку, но букмекер считает фаворитами на пост Роя Кина (2.75), Сэма Эллардайса (5.00) и Мика Маккарти (11.0).

Букмекер предложил также свою кандидатуру и оценил вероятность этого назначения в 5001.0.