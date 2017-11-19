Доход букмекеров во Франции в третьем квартале вырос на 23 %

Французский игорный регулятор ARJEL на этой неделе опубликовал финансовую отчётность за третий квартал текущего года. Рынок продемонстрировал солидный рост доходов.

ARJEL зафиксировал выручку в размере $ 639 млн за три месяца, закончившихся 30 сентября. Эта цифра увеличилась на 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот скачок в доходах в основном был обусловлен увеличением на 23 % сегмента онлайн-ставок на спорт в общей сложности до $ 125 млн.



Футбол остается самым популярным видом спорта, в третьем квартале на него приходилось 60 % от общего объёма ставок. Скачки также показали очень успешную динамику, прибавив на 15 % в годовом исчислении до $ 284 млн.