William Hill станет одним из крупнейших проигравших от изменения лимита в FOBT

Букмекерская компания William Hill станет одним из крупнейших проигравших от грядущего изменения лимита в FOBT — игорных терминалах с фиксированным размером ставок. На этой неделе оператор представит финансовый отчет за третий квартал, но эксперты отмечают, что оператора ждет нелегкое будущее.



Игорные терминалы с фиксированным размером ставок — это электромеханические устройства, которые чаще всего встречаются в отделениях букмекерских контор. FOBT могут представлять рулетку, лотерею и другие виды игровых автоматов. Их часто называют the crack cocaine за быстрое привыкание.



FOBT были предметом многих споров в течение нескольких лет с участием различных групп активистов и депутатов, призывающих сократить максимальную ставку со 100 фунтов стерлингов до всего 2 фунтов.