БК «Лига ставок» — участник бизнес-форума Sport Leaders Global Forum 2017

С 17 по 19 ноября в Санкт-Петербурге прошёл практический спортивный бизнес-форум Sport Leaders Global Forum, посвящённый эффективному взаимодействию спорта и бизнеса, созданию реально действующих бизнес-связей и проектов.

К участию в мероприятии были приглашены лидеры спорта и бизнеса для обсуждения кейсов, формирования рыночных трендов, разработки реальных и эффективных стратегий взаимодействия и монетизации.

Заместитель генерального директора БК «Лига ставок» Александр Егоров выступил на секции, посвящённой одной из самых актуальных тем сегодняшнего дня: взаимодействию спорта и букмекерского бизнеса. Он рассказал о специфике продвижения букмекерского бренда в условиях российского законодательства на примере сотрудничества БК «Лига ставок» и Российской футбольной Премьер-Лиги. В 2017 году БК «Лига ставок» стала генеральным партнёром чемпионата России по футболу. Это стало возможным благодаря изменению закона о рекламе, позволившего букмекерам осуществлять уникальные спортивные активации, не имеющие ранее аналогов в России.

В работе секции также принял участие Олег Давыдов, исполнительный директор Первой СРО, который рассказал о возросшей социальной роли букмекерского бизнеса, имея в виду действующий закон о целевых отчислениях в пользу спортивных лиг и федераций.

Делегатами, гостями и активными участниками форума также стали экс-футболисты Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, президент ФК «Локомотив» Илья Геркус, менеджер по международным связям ФК «Фейеноорд» Гидо Вадер, спортивные комментаторы Геннадий Орлов и Кирилл Дементьев.