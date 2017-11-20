Букмекеры: «Зенит» остаётся фаворитом РФПЛ, шансы «Локомотива» — 30%

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд РФПЛ на чемпионство после 17-го тура.



«Зенит» по-прежнему считается фаворитом у экспертов. Несмотря на то что питерцы не находятся на первой строчке, их шансы на золотые медали оцениваются коэффициентом 1.65. Напомним, что после 14-го тура на «Зенит» можно было поставить лишь за 1.18. За 2.16 есть возможность поставить на то, что «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне.



Вторым в списке потенциальных чемпионов идёт лидер, московский «Локомотив» с котировкой 3.32 (смотри все коэффициенты на итоги РФПЛ-2017/18).



Далее следуют извечные соперники «Спартак» (11.0) и ЦСКА (12.0). Замыкает пятёрку фаворитов «Краснодар», на его чемпионство принимают ставки с коэффициентом 56.0.



На все остальные команды можно сделать ставки с коэффициентом 1000.0.

Таблица РФПЛ.