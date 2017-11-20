Букмекеры Северной Ирландии выиграли суд у пабов, принимавших ставки на спорт

Букмекеры Северной Ирландии выиграли суд у более 20 пабов, которые незаконно принимали ставки на спорт.



Иск был подан рядом независимых букмекеров, которые утверждают, что незаконные ставки были разрешены в пабах и это привело к падению прибыли операторов.



Пабы имеют право принимать ставки по воскресеньям, когда букмекерские ППС закрыты в соответствии с действующими законами страны.



Однако букмекеры утверждают, что всё больше пабов начали принимать ставки и в другие дни, что является нарушением законов страны.