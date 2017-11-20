Букмекеры снизили коэффициенты на то, что в Британии в Рождество будет идти снег

Букмекерские компании сократили коэффициенты на то, что в Великобритании будет «Белое Рождество» в этом году.



Эта зима может стать самой холодной за всю историю метеонаблюдений, снег должен выпасть в Великобритании уже на этой неделе.



Букмекерская компания Coral сократила коэффициенты на то, что этот месяц будет самым холодным ноябрём в истории Великобритании, с 6.00 до 3.00.



Также оператор предлагает поставить за 1.80 на то, что на Рождество в стране будет идти снег.

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