Россия — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2018 с коэффициентом 3.90

Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия.



Ставка: победа России в основное время за 3.90.



«Да, если брать фамилии игроков хорватской сборной, то они являются фаворитами. Но я так не скажу – шансы 50 на 50. У хорватов сейчас хорошее настроение, так как они избежали встречи с испанцами. Они думают, что Россия это тот соперник, которого легко обыграть. Но я бы так не говорил.



Что касается сборной России, то, скорее всего, мы изменений не увидим, состав будет такой же. Да, будем играть вторым номером, но мы будем больше атаковать, чем в игре с Испанией. Все-таки хорваты это не испанцы. Хорваты тоже любят атаковать, но меньше находиться с мячом, поэтому в этом плане нам будет легко – мы будем играть от обороны, и у нас будет много контратак. Этим надо воспользоваться.



Я сегодня не зря надел футболку сборной России, потому что я уверен в сборной России, в наших ребятах. Я поставлю на победу России, счёт не буду говорить, но поставлю на победу нашей сборной. Она будет тяжёлая. Мы должны идти дальше, мы должны обыгрывать хорватов», — сказал Павлюченко.



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