Согласно котировкам, «Рома» продлит неудачную серию «Кьево» в чемпионате Италии

Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура Серии А «Рома» — «Кьево». Начало встречи 16 сентября 2018 года запланировано на 13:30 по московскому времени. Гости до сих пор не одержали ни одной победы.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Кьево» за 12.0. Шансы «Ромы» на победу оценены коэффициентом 1.22. Поставить на ничью можно за 6.75.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.40, а на ТМ 2,5 гола — за 2.80.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Победа «Ромы» всухую оценивается в 2.05.

Победа «Ромы» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.70.

