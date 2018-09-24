«Динамо» Москва — «Барыс»: котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Барыс». Начало встречи 24 сентября 2018 года запланировано на 19:30 по московскому времени.



Букмекеры считают фаворитом «Динамо» и предлагают поставить на хозяев за 2.00. Шансы «Барыса» на победу оценены коэффициентом 3.00. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.60.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.55, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.55.



Коэффициент на итоговую победу москвичей — 1.65, а на победу «Барыса» — 2.25. Наиболее вероятный счёт — ничья 2:2 (11.0).