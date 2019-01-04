Аналитики: Медведев проиграет Раоничу в четвертьфинале турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Великобритании Энди Маррея со счётом 7:5, 6:2. За выход в полуфинал Медведев поспорит с канадцем Милошем Раоничем.

Согласно котировкам, у Раонича больше шансов в этом матче. Победа Даниила Медведева оценивается коэффициентом 2.06, победа с форой «+1,5» гейма — 1.80.



Если Раонич сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.82. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.03.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.41.



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