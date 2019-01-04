Аналитики: «Локомотив» не оставит шансов рижскому «Динамо» в матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Р. Начало встречи 4 января 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 1.49. Шансы «Динамо» Р на победу оценены коэффициентом 5.95. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.55.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.00, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.85.



Коэффициент на итоговую победу «Динамо» Р — 4.15, а на победу «Локомотива» — 1.25. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (9.90).



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