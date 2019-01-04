СКА расправится с минским «Динамо» в выездном матче КХЛ, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Мн» — СКА. Начало встречи 4 января 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.39. Шансы «Динамо Мн» на победу оценены коэффициентом 6.10. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.70.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.55, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.36.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.20, а на победу «Динамо Мн» — 4.80. Наиболее вероятный счёт — 4:1 в пользу питерцев (10.75).



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