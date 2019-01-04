«Жальгирис» — ЦСКА: котировки на матч баскетбольной Евролиги

Сегодня, 4 января, состоится матч 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Жальгириса» и ЦСКА. Начало — в 21:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.44. Шансы литовского клуба оценены в 3.45, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.25.



Ставку на победу «Жальгириса» с учётом ОТ можно сделать за 3.15, а на победу ЦСКА — за 1.40.



Коэффициент на ТБ 167,5 очка — 1.99, а на ТМ 167,5 очка — 1.82. Победа российского клуба с форой "-4,5" оценивается в 1.77, победа литовцев с форой "+4,5" — в 2.05.



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