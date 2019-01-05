«Кливленд Кавальерс» — «Юта Джаз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» — «Юта Джаз», который состоится 5 января.



Ставка: победа «Джаз» в первой половине с форой «-4,5» за 1.94.



«Джаз» — одна из тех команд, чьё место в турнирной таблице явно не соответствует уровню игры, но в ближайшие полтора месяца ситуация должна исправиться в лучшую из-за большого количества домашних матчей. Сейчас у «Юты» выездное турне из трёх встреч, в котором надо обязательно цеплять пару поединков. Из важных исполнителей ротации под вопросом находится Рубио, остальные здоровы.



«Джаз» сильнее по всем компонентам, но уже в следующем игровом дне «Юте» встречаться на выезде с «Пистонс». «Детройт» представляет собой более серьёзного и опасного соперника, нежели «Кливленд», поэтому Куину Снайдеру необходимо грамотно использовать имеющиеся под рукой ресурсы. Благо у «мормонов» одна из самых длинных скамеек в ассоциации, а у «Кавальерс» в запасе Кларксон, Нэнс и парни, которые больше никому не нужны.



За 1.94 проверим победу «Джаз» в первой половине с форой «-4,5». В идеальном для себя сценарии «Юта» должна быстро решать все вопросы по поводу итога встречи и существенно ограничить время лидеров. У гостей есть поставленная игра, вариативность, глубокая «скамейка», более квалифицированные исполнители и сумасшедшая мотивация. «Мормоны» обязаны выходить в плей-офф, а для обязательно нужно брать своё с аутсайдерами», — отметил Прокофьев.

«Юта» постарается малой кровью добыть победу над «Кливлендом» «Джаз» выиграют первой половину с форой «-4,5», Секстон отдаст от 4 передач — в «Большом куше».