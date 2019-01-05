Звонарёва проиграет Риске в полуфинале турнира в Шэньчжэне, считают эксперты

Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала волевую победу в четвертьфинальном матче соревнований в Шэньчжэне (Китай) с соотечественницей, Вероникой Кудерметовой, — 4:6, 7:5, 6:3. Следующей соперницей Звонарёвой станет представительница США Элисон Риске.

Согласно котировкам, у теннисистки из США больше шансов на победу в этом матче. Победа Веры Звонарёвой оценивается коэффициентом 1.96, победа с форой «+1,5» гейма — 1.76.



Если Элисон Риске сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.93. На то, что она сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.09.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.73.



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