Аналитики: «Челси» легко выбьет «Ноттингем Форест» из Кубка Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/32 финала Кубка Англии «Челси» — «Ноттингем Форест». Начало встречи 5 января 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Аналитики считают «Челси» фаворитом. Ставки на победу синих принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Ноттингем Форест» можно поставить за 13.00, на ничью — за 5.80.



Поставить на победу лондонского клуба по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.77. Самый вероятный счёт — 2:0 (6.70).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.04. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.73.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.58, тотал меньше данного значения котируется за 2.53. Сухая победа «Челси» идёт за 2.01.



Проход «Челси» оценён в 1.07, проход «Ноттингем Форест» — в 8.70.



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