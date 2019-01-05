Согласно котировкам, «Арсенал» не оставит шансов «Блэкпулу» в Кубке Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/32 финала Кубка Англии «Блэкпул» — «Арсенал». Начало встречи 5 января 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Аналитики считают «Арсенал» фаворитом. Ставки на победу «канониров» принимаются с коэффициентом 1.26. На победу «Блэкпула» можно поставить за 11.25, на ничью — за 6.00.



Поставить на победу гостей по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.71. Самый вероятный счёт — 0:2 (7.10).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.91. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.83.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше этого значения котируется за 2.66.



Сухая победа «Арсенала» идёт за 2.14. Проход «Блэкпула» оценен в 9.20, проход «Арсенала» — в 1.07.



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