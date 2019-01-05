Задай вопрос букмекеру и получи ответ официального представителя

«Чемпионат» продолжает проект, призванный создать атмосферу полного доверия между букмекерами и игроками. У читателей появляется возможность не просто делиться впечатлениями о работе конкретной букмекерской конторы, оставляя отзывы и высказывая пожелания, но и получать ответы напрямую от операторов.



Текущая неделя объявляется неделей БК «Олимп», поэтому все вопросы, пожелания, отзывы или впечатления нужно оставлять, перейдя по этой ссылке. Официальный представитель данной букмекерской конторы ответит на ваши вопросы и отзывы.

Также в нашем рейтинге букмекеров вы можете оставлять отзывы или жалобы о работе любого оператора, а «Чемпионат» поможет читателям разобраться в каждой конкретной ситуации.