Даниил Медведев — Кей Нисикори: котировки на финал турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев (4) вышел в финал турнира в Брисбене (Австралия), обыграв француза Жо-Вильфреда Цонга со счётом 7:6 (8:6), 6:2. В финале Медведев сыграет с японцем Кеем Нисикори (2).

Согласно котировкам, у Нисикори больше шансов в этом матче. Победа Даниила Медведева оценивается коэффициентом 2.33, победа с форой «+1,5» гейма — 2.06.



Если Нисикори сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.85.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.52.



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