ЦСКА одержит шестую победу кряду в матче КХЛ с минским «Динамо», думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Мн — ЦСКА. Начало встречи 6 января 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.41. Шансы «Динамо» Мн на победу оценены коэффициентом 6.15. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.35.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.01, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.84.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.22, а на победу «Динамо» Мн — 4.50. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу красно-синих (9.80).



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