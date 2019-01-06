Аналитики: «Манчестер Сити» разгромит «Ротерхэм» в 1/32 финала Кубка Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ротерхэм Юнайтед». Начало встречи 6 января 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ротерхэм Юнайтед» за 34.0. Шансы «Манчестер Сити» на победу оценены коэффициентом 1.05. Поставить на ничью после 90 минут можно за 14.50.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.54, а на ТМ 3,5 гола — за 2.38.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.36. Победа «Манчестер Сити» всухую оценивается в 1.62.



Победа «Манчестер Сити» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.30. Самый вероятный счёт — 4:0 в пользу «горожан» (5.85).



Проход «Ротерхэм Юнайтед» оценён в 20.0, проход «Манчестер Сити» — в 1.01.



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